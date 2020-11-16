Сторонник ИГ получил 7 лет колонии за планы взорвать погранотдел ФСБ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд признал жителя Астраханской области Дамира Болтамбекова, сторонника запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ), виновным в подготовке к теракту, он приговорен к семи годам колонии, сообщает УФСБ России по региону.

"С 2018 по 2019 года подсудимый планировал совершить взрыв на территории отдела в городе Харабали пограничного управления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области, для чего пытался привлечь соучастников, а также искал в интернете способы изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Болтамбеков собрал взрывное устройство, которое хранил дома. В январе 2019 года злоумышленник сделал звукозапись текста присяги на верность лидеру ИГ и направил ее участнику этой организации, находившемуся в Сирии.

28 января прошлого года террорист был задержан сотрудниками УФСБ России по Астраханской области, бомба и взрывчатое вещество были изъяты.

Суд признал Болтамбекова виновным по ч.1.1 ст.205.1 (содействие террористической деятельности), ч.1 ст.30 и ч.1 ст.205 (приготовление к теракту), ч.2 ст.205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), ч.1 ст.223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ), ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ).

Ему назначено семь лет исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 7 тыс. рублей.