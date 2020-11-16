Администрацию Калининграда возглавит экс-министр правительства области

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Главой администрации Калининграда по итогам открытого конкурса стала экс-министр развития инфраструктуры области Елена Дятлова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии.

"В конкурсе на должность главы администрации Калининграда, который прошел сегодня, 16 ноября, принимали участие два кандидата. Это депутат городского Совета Владислав Матвеев, а также экс-министр правительства области Елена Дятлова, которая до этого момента была врио главы администрации Калининграда. Программа развития города, представленная Дятловой, была признана конкурсной комиссией лучшей, а сама она признана победителем и будет назначена на должность главы администрации", - рассказали в мэрии.

Глава администрации, согласно действующему законодательству, избран на срок действия городского Совета депутатов, но не менее чем на два года. Выборы нового состава Совета депутатов Калининграда пройдут в единый день голосования в сентябре 2021 года, отметил собеседник агентства.

По его словам, проведение данного конкурса было необходимо в связи с тем, что в сентябре 2020 года был изменен порядок выборов главы Калининграда, которым до этого являлся выбираемый сити-менеджер и глава администрации. Теперь глава Калининграда избирается из числа депутатов городского Совета на срок полномочий представительного органа, а глава администрации города (сити-менеджер) назначается по контракту по итогам конкурса.

Прежний глава администрации, глава Калининграда Алексей Силанов ушел в отставку по собственному желанию 23 октября. В этот же день депутаты городского Совета утвердили Дятлову в качестве временно исполняющей обязанности главы администрации. При этом депутаты избрали главой Калининграда председателя Совета Андрея Кропоткина. Также они назначили конкурс на должность сити-менеджера, главы администрации Калининграда.

В правительстве Калининградской области в должности министра развития инфраструктуры Дятлова работала с 2013 года.