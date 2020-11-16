В Думу внесли проект об отмене обязательных медосмотров призывников, имеющих отсрочку

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты в понедельник внесли в Госдуму законопроект об отмене обязательного медицинского освидетельствования призывников, имеющих основания для отсрочки или освобождения от службы.

Документом (1056086-7) предлагается отменить обязательное медицинское освидетельствование граждан, имеющих основания для предоставления отсрочки или освобождения от призыва, если они не связаны с состоянием здоровья, и проводить его только по их письменному заявлению.

По мнению авторов инициативы, предлагаемые меры должны значительно уменьшить количество медосмотров и позволят улучшить проверку призывников, не имеющих возможностей для отсрочки или освобождения.

Законопроект внесен первым зампредом комитета Госдумы по обороне Андреем Красовым и депутатом Ольгой Павловой.