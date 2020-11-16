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"Аэрофлот" возобновит рейсы в Ниццу и на Кипр для некоторых пассажиров

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 20 ноября возобновляет рейсы из Москвы в Ниццу (Франция), с 22 ноября - в Ларнаку (Кипр).

Полеты по обоим маршрутам будут выполняться раз в неделю, сообщает авиакомпания.

Регулярные авиаперевозки из РФ во Францию и на Кипр, приостановленные из-за пандемии COVID-19, до сих пор запрещены. Из сообщений "Аэрофлота" следует, что он будет выполнять так называемые грузо-пассажирские рейсы, попасть на которые могут определенные категории пассажиров. И во Францию, и на Кипр смогут вылететь только граждане этих стран, владельцы вида на жительство и "некоторые другие категории по специальным разрешениям властей".

"При планировании поездки необходимо внимательно ознакомиться с информацией о действующих визовых правилах и ограничениях при въезде в страну назначения. Информация размещена на сайте "Аэрофлота", - отметили в компании.

В марте на фоне пандемии РФ приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Перевозчики продолжили выполнять только вывозные рейсы - для возвращения россиян из-за границы и отправки иностранцев на их родину. В сентябре РФ отменила вывозные рейсы, а вместо них разрешила "Аэрофлоту" выполнять грузопассажирские перевозки за рубеж. В конце октября такие рейсы с частотой раз в неделю были разрешены и для других перевозчиков. Для пассажиров этих рейсов действуют ограничения в зависимости от страны прилета.

Как сообщалось, с 4 декабря рейсы из Москвы в Ларнаку возобновит дочка "Аэрофлота" "Победа", полеты будут раз в неделю.

Аэрофлот Франция Ницца Кипр Ларнака

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