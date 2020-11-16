Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:44Заразились
на 16.11В России 1 948 603+22 778В мире 54 370 186+443 028

Суд арестовал подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в Асбесте

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в Асбесте (Свердловская область), сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Подозреваемому в убийстве мужчине 1980 г.р. назначен арест до 12 января.

Ранее стало известно, что пропавшая 12 ноября в Асбесте 11-летняя девочка найдена мертвой. В ее убийстве сознался ранее судимый мужчина, освободившийся из мест лишения свободы в феврале текущего года.

По данным следствия, в минувший четверг он встретил незнакомую ему девочку на улице, разговорился с ней, пригласил к себе домой и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего задушил. Тело спрятал недалеко от своего дома.

Асбест Свердловская область

Новости

Навальный подал иск к Пескову о защите чести и достоинства

Рабочий погиб при сходе вагонов с рельсов под Владимиром

Рабочий погиб при сходе вагонов с рельсов под Владимиром
Авария на ТЭЦ в Норильске

Причиной аварии на норильской ТЭЦ названы слабые сваи резервуара

Российские миротворцы завершили развертывание постов в Карабахе

Российские миротворцы завершили развертывание постов в Карабахе

Клишас и Крашенинников отозвали законопроект об изъятии детей

Клишас и Крашенинников отозвали законопроект об изъятии детей
Пандемия коронавируса

Попова заметила, что штрафы за отсутствие масок снижают заболеваемость

Попова заметила, что штрафы за отсутствие масок снижают заболеваемость
Пандемия коронавируса

Попова сообщила о стабилизации ситуации с COVID в большинстве регионов

Попова сообщила о стабилизации ситуации с COVID в большинстве регионов

Чернышенко назвал амбициозные цели нацпроекта по туризму

Атомный ледокол "Арктика" вышел в первый рабочий рейс

Атомный ледокол "Арктика" вышел в первый рабочий рейс

Счета аэропорта "Жуковский" заморожены

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');