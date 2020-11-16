Суд арестовал подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в Асбесте

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в Асбесте (Свердловская область), сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Подозреваемому в убийстве мужчине 1980 г.р. назначен арест до 12 января.

Ранее стало известно, что пропавшая 12 ноября в Асбесте 11-летняя девочка найдена мертвой. В ее убийстве сознался ранее судимый мужчина, освободившийся из мест лишения свободы в феврале текущего года.

По данным следствия, в минувший четверг он встретил незнакомую ему девочку на улице, разговорился с ней, пригласил к себе домой и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего задушил. Тело спрятал недалеко от своего дома.