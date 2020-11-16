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Четыре человека погибли в ДТП в Пензенской области

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Автокатастрофа в Пензенской области в понедельник вечером унесла жизни четырех человек, сообщает региональное УГИБДД.

ДТП произошло в 19:35 мск на 382 км автомобильной дороги "Нижний-Новгород - Саратов": столкнулись автомобили "Лада Приора", "Toyota Land Cruiser" и автовоз.

"В результате происшествия четыре пассажира в автомобиле "Приора" погибли на месте", - говорится в сообщении. Получили ранения еще два человека.

Пензенская область

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