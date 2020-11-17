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Из-за ЧП с состава с мазутом изменено движение еще ряда поездов

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Маршруты еще нескольких пассажирских поездов изменены из-за ЧП на участке в районе станции Новки-I (Владимирская область).

Согласно пресс-релизу Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО "РЖД), поезда № 62 Москва - Владивосток и № 36 Москва - Нижний Новгород отправятся с Ярославского вокзала объединенным составом и проследуют измененным маршрутом до Нижнего Новгорода. От станции Нижний Новгород поезда проследуют далее по своим основным маршрутам. Поезда № 32 "Вятка" Москва - Киров, № 110 Москва - Новый Уренгой, № 38 "Томич" Москва - Томск 16 ноября отправятся от Ярославского вокзала по измененным маршрутом до Нижнего Новгорода.

Также изменится маршрут поезд № 11 "Ямал" Новый Уренгой - Москва отправлением из Нового Уренгоя 14 ноября.

Отмечается, что в связи с перерывом движения поездов на перегоне Новки 1 - Тереховицы организована пересадка пассажиров поезда № 738 "Ласточка" сообщением Москва - Иваново, следующих до станции Владимир по станции Орехово-Зуево на "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород.

Кроме того, поезд № 772 "Сапсан" Санкт-Петербург - Нижний Новгород отменяется на участке Владимир - Нижний Новгород. Пассажиры будут доставлены автобусами от станции Владимир до станции Ковров-1. Для дальнейшей перевозки этих пассажиров назначен поезд № 774 "Ласточка" сообщением Ковров-1 - Нижний Новгород с остановкой в Дзержинске.

Также отмечается, что 17 ноября будет отменен пассажирский поезд № 757 "Сапсан" сообщением Нижний Новгород - Санкт-Петербург на участке Нижний Новгород - Владимир. Для доставки пассажиров этого поезда из Нижнего Новгорода назначается поезд № 759 "Ласточка". Он пройдет по маршруту через станции Арзамас - Муром - Черусти, отправится из Нижнего Новгорода в 05:05.

Пассажирам поезда № 757 "Сапсан" сообщением Нижний Новгород - Санкт-Петербург будет организована доставка автобусами от станции Ковров-1 до станции Владимир.

Ранее сообщалось, что в понедельник в 14:07 мск (238 км) на участке сошли с рельсов 34 вагона грузового поезда. Состав перевозил мазут. В результате погиб дорожный мастер. По данным местного управления МЧС, вылился груз из 6 цистерн. В регионе указом губернатора введен режим ЧС.

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