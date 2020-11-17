Рособрнадзор выступил за лицензирование онлайн-образования

Аккредитацию образовательных программ в РФ можно сделать бессрочной

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) поддерживает лицензирование онлайн-образования, при этом государственная аккредитация образовательных программ может стать бессрочной, сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев.

"Сегодня, открывая новые возможности для онлайн-образования, мы понимаем: если государство выдает лицензию, то мы отвечаем за качество образования. И не важно, в офлайне оно или в онлайне. Мы не повторим ошибок прошлого, и качество от введения новой нормы не пострадает", - заявил Музаев в интервью, опубликованном во вторник в "Российской газете".

По его словам, которые приводит издание, "Рособрнадзор не должен быть структурой, которая своим контролем ограничивает развитие системы образования".

"Мы были однозначно "за" введение этой нормы. С одной стороны, онлайн-образование действительно может быть качественным: это новая реальность, в которой мы все уже живем. С другой, мы все хорошо запомнили 90-е годы, когда открылись тысячи частных вузов и филиалов. Дипломы этих учреждений можно было приобрести чуть ли не на базаре", - напомнил Музаев.

"И нашей структуре пришлось провести очень тяжелую работу по выявлению контор "по выдаче дипломов", лишения их аккредитации и лицензий. В итоге вузовская сеть сократилась почти в два с половиной раза, с 2700 до 1000 учреждений высшего образования", - добавил он.

При этом, отвечая на соответствующий вопрос газеты, руководитель Рособрнадзора исключил объединение лицензирования и аккредитации образовательных программ.

"Наше мнение: мы должны прийти к совершенно другой модели работы. Если у нас лицензия носит характер бессрочный, то и аккредитация тоже может иметь бессрочный характер. А мониторить качество получаемого образования в школьном, высшем и среднем профессиональном образовании мы будем совместно с министерством высшего образования и науки и министерством просвещения", - отметил Музаев.