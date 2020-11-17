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Пять томографов вышли из строя в Приамурье из-за большой нагрузки

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Более 30 млн рублей направлены в Амурской области на ремонт компьютерных томографов (КТ), которые вышли из строя из-за интенсивного использования для обследования пациентов с COVID-19.

"На территории области имеется 25 компьютерных томографов, из них 19 находятся в государственных медицинских организациях, шесть - в медицинских организациях других форм собственности. Все КТ задействованы под диагностику COVID-19. Для ремонта пяти КТ, которые не выдержали нагрузки, выделены средства в сумме 31,4 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства во вторник.

Зампред правительства РФ - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в рамках недавнего визита в Приамурье поручил Минпромторгу России проработать вопрос об оперативном предоставлении дополнительных томографов Амурской области.

"На следующий год мы выделили 80 млн на приобретение двух новых томографов. Но, безусловно, это очень "горячий" вопрос, и сегодня Минпромторг сказал, что на складах есть подходящая техника. Мы надеемся на ее поставку опережающими темпами", - цитирует пресс-служба губернатора Василия Орлова.

По данным регионального Минздрава, в госпиталях, подведомственных региональному министерству здравоохранения, находятся 1320 пациентов (21% от заболевших). Амбулаторно лечатся более 5 тыс. человек (79% заболевших). У 85% больных заболевание проходит в легкой форме, у 11% зафиксирована средняя тяжесть заболевания, 4% больных с тяжелой формой заболевания находятся на стационарном лечении с подключением к аппарату ИВЛ.

Приамурье короеавирус

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