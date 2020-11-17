Самолет Сургут - Москва вынужденно приземлится в Ханты-Мансийске

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Самолёт авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Сургут - Москва (Шереметьево) совершает вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, сообщили "Интерфаксу" в справочной аэропорта Сургута.

"Самолет вылетел от нас в 8:08 (местного времени) вторника. Сядет на запасном аэродроме в Ханты-Мансийске в 9:25 (местного времени)", - сказал собеседник агентства.

Позже в справочной аэропорта "Интерфаксу" сообщили о севшем самолете компании "Аэрофлот".

"Самолет сел", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуре уточнили "Интерфаксу", что на борту воздушного судна находилось 66 пассажиров и шесть членов экипажа, посадка прошла в штатном режиме.

"Предварительная причина вынужденной посадки - запах дыма в кабине пилота", - отметил собеседник агентства.