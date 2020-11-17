Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:37Заразились
на 16.11В России 1 948 603+22 778В мире 54 370 186+443 028

Самолет Сургут - Москва вынужденно приземлится в Ханты-Мансийске

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Самолёт авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Сургут - Москва (Шереметьево) совершает вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, сообщили "Интерфаксу" в справочной аэропорта Сургута.

"Самолет вылетел от нас в 8:08 (местного времени) вторника. Сядет на запасном аэродроме в Ханты-Мансийске в 9:25 (местного времени)", - сказал собеседник агентства.

Позже в справочной аэропорта "Интерфаксу" сообщили о севшем самолете компании "Аэрофлот".

"Самолет сел", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуре уточнили "Интерфаксу", что на борту воздушного судна находилось 66 пассажиров и шесть членов экипажа, посадка прошла в штатном режиме.

"Предварительная причина вынужденной посадки - запах дыма в кабине пилота", - отметил собеседник агентства.

ХМАО

Новости

Пограничники в Приморье изъяли 450 кг трепанга и более 400 рогов сайгака

Из-за ЧП с состава с мазутом изменено движение еще ряда поездов

Сочи наводнили туристы и "удаленщики"

Сочи наводнили туристы и "удаленщики"

Что произошло за день: понедельник, 16 ноября

Путин подписал распоряжение о создании пункта обеспечения ВМФ в Судане

Подачу воды в Симферополе ограничат четырьмя часами в сутки

Навальный подал иск к Пескову о защите чести и достоинства

Рабочий погиб при сходе вагонов с рельсов под Владимиром

Рабочий погиб при сходе вагонов с рельсов под Владимиром
Авария на ТЭЦ в Норильске

Причиной аварии на норильской ТЭЦ названы слабые сваи резервуара

Российские миротворцы завершили развертывание постов в Карабахе

Российские миротворцы завершили развертывание постов в Карабахе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');