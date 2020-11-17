В Иркутске объявили в розыск двух аферисток, обкрадывающих пенсионеров

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Полиция в Иркутске объявила в розыск двух женщин, которые, представляясь социальными работниками, похищают сбережения у пенсионеров, сообщила во вторник пресс-служба главного управления МВД по Иркутской области.

Жертвами аферисток стали минимум три пожилые жительницы Иркутска, у которых они похитили более 650 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Так, 7 ноября в полицию обратилась пенсионерка, к которой утром на улице подошли две женщины, представились соцработниками и предложили пройти домой, чтобы получить некую компенсацию. Дома иркутянка достала свои сбережения, чтобы разменять им крупную купюру, после чего ненадолго вышла в соседнюю комнату. Вернувшись, она обнаружила пропажу 42 тыс. рублей и "соцработников".

Позднее в полицию обратилась 84-летняя женщина, у которой при схожих обстоятельствах две женщины в медицинских масках похитили 125 тыс. рублей. Затем жертвой лже-соцработников стала 85-летняя иркутянка, у нее похитили 500 тыс. рублей.

Полиция разыскивает мошенниц и призывает пожилых людей не доверять незнакомцам на улице, представляющимся соцработниками и пытающимся проникнуть к ним домой, говорится в сообщении.

Пока удалось составить ориентировку с приметами только одной женщины. На вид ей 20-25 лет, среднего роста, волосы черные с пробором собраны в хвост, глаза карие, губы тонкие.