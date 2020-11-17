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В Крыму завели дело из-за гибели детей на пожаре в запертом доме

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Крымские следователи оценят работу органов системы профилактики в ходе расследования уголовного дела о халатности, возбужденного после гибели двух малолетних детей и их дедушки во время пожара в запертом доме, сообщила представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова журналистам во вторник.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело "по факту халатного бездействия сотрудников органов системы профилактики" Сакского района Крыма, которое привело к существенному нарушению прав детей (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сказала Постнова.

Как сообщалось, в октябре два ребенка в возрасте 5 и 2 лет, а также их 50-летний дедушка погибли на пожаре в запертом частном доме в Крыму, отравившись угарным газом. Входную дверь отец закрыл снаружи перед уходом с женой на застолье к знакомым.

Следователи выяснили, что год назад в отношении матери составляли протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию: один из сыновей пришел в магазин без брюк и обуви. Проведенная после этого проверка показала, что дети в этой семье жили в неудовлетворительных условиях, их отец, который был ранее судим, не работал и выпивал. Однако информация о необходимости их включения в муниципальный банк данных семей, находящихся в социально опасном положении, была направлена только в сентябре 2020 года.

Таким образом, считают в СКР, долгое время не проводилась профилактическая работа с семьей, что и привело к трагедии.

Крым СКР Ольга Постнова

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