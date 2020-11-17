В Ульяновске возбуждено уголовное дело об избиении фельдшера скорой

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Молодой житель Ульяновска стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили в Следственном комитете, его подозревают в том, что он избил фельдшера скорой помощи, который приехал по вызову к его беременной подруге.

Дело возбуждено по статье 116.1 УК ("нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию").

По версии следствия, женщина вечером 12 ноября вызвала скорую помощь. Около 23:00 к ней приехала бригада. Вскоре пьяный сожитель женщины избил 50-летнего фельдшера. В СКР сообщают, что он нанес медику несколько ударов руками. В областном главке СК уточняют, что фельдшер получил сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

Подозреваемого следователи нашли с помощью полиции. Оказалось, что его ранее судили за умышленное повреждение чужого имущества, а также подвергался административному наказанию по ч.1 ст. 6.1.1 КоАП о побоях.