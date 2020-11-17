Первый пуск модели российской возвращаемой крылатой ракеты намечен на 2023 г.

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Испытательный пуск модели разрабатываемой в России многоразовой крылатой ракеты "Крыло-СВ" планируется в начале 2023 года, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Работы над проектом ракеты "Крыло-СВ" начались еще несколько лет назад, а в феврале текущего года стартовала разработка летного демонстратора. Летные испытания демонстратора, то есть его первый полноценный пуск, намечены на начало 2023 года", - говорится в сообщении министерства.

"После испытаний будет принято решение о создании полноценной ракеты", - сказали в ведомстве.

"Крыло-СВ" является многоразовой крылатой ракетой лёгкого класса. Ракета будет иметь размеры около шести метров в длину и 0,8 метра в диаметре. Демонстратор ракеты будет размером в одну треть от оригинала. Ракета будет перемещаться на скоростях до шести чисел Маха. Пуски планируется проводить с полигона Капустин Яр в сторону Каспийского моря", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в настоящее время в Королеве на базе Конструкторского бюро химического машиностроения им. Исаева (филиал ГКНПЦ им. Хруничева, входит в "Роскосмос") начала работу лаборатория Фонда перспективных исследований (ФПИ) по разработке двигателя на криогенных компонентах для летно-экспериментального демонстратора многоразовых возвращаемых крылатых ракетных блоков "Крыло-СВ" - ракетный двигатель может получить название "Вихрь".

Головным исполнителем проекта выступает ЦНИИмаш, он же отвечает за разработку ракеты в целом, пояснили в министерстве.

"Предполагается, что после отделения второй ступени, которая продолжит полёт со спутником на борту, первая многоразовая ступень для повторного использования будет возвращаться на космодром на крыльях и с использованием авиационного двигателя", - сказали в ведомстве.

В октябре 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в РФ прорабатывают создание возвращаемых ступеней ракет, но все будет зависеть от цены.

По его словам, ЦНИИмаш ведет работу по самолетному принципу возвращения частей. КБ "Салют" прорабатывает вопрос создания возвращаемых ступеней для ракет "Ангара". При этом в госкорпорации пока не уверены, что данные технологии будут применяться. "Надо все считать, сколько это будет стоить", - сказал Рогозин.

Ранее глава Роскосмоса отмечал, что для получения экономической выгоды от многоразового применения ракет нужно выполнять около полусотни пусков.

Аванпроект возвращаемой ступени перспективной ракеты-носителя "Крыло-СВ" был разработан в 2018 году Экспериментальным машиностроительным заводом (ЭМЗ) им. Мясищева (входит в ОАК). По данным разработчика, её ресурс предусматривает возможность более десяти запусков.

На нынешних ракетах первая ступень ракеты-носителя отходит на 80-километровой высоте от второй ступени, а затем падает на Землю, частично сгорая в плотных слоях атмосферы. Согласно проекту российских инженеров, после выхода ракеты на заданную высоту в отработавшей ступени должно раскрываться крыло и включаться турбореактивный двигатель, после чего она, как самолет, садится на аэродром.

В настоящее время полеты в космос осуществляются на одноразовых кораблях, однако в США проект возвращаемых ракет реализовывает SpaceX. Компания возвращает первую ступень ракеты-носителя Falcon 9, причем она садится вертикально.

Согласно последним усовершенствованиям, Falcon 9 оснащается разгонным блоком Block 5. Его конструкция рассчитана на то, чтобы блок можно было использовать до 10 раз без ремонтных работ. По словам Илона Маска, в общей сложности при условии своевременного ремонта такой разгонный блок можно будет использовать до 100 раз.