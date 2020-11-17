Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:49Заразились
на 17.11В России 1 971 013+22 410В мире 55 021 938+651 752

Жителей Петербурга предупредили о надвигающемся шторме

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Аварийные бригады усиливают дежурство в Петербурге для борьбы с последствиями ожидаемого шторма, сообщила пресс-служба городского комитета по благоустройству во вторник.

"Согласно прогнозу синоптиков, на северную столицу надвигается шторм с мокрым снегом и порывистым ветром до 20-22 м/с. На дорогах возможна гололедица", - сказали в пресс-службе.

В городе работают 628 единиц дорожной техники и более 1,3 тыс. дворников. На 122 опасных участках дорог дежурят 124 машины. При ухудшении погоды комитет рекомендует горожанам быть предельно осторожными, не парковать машины под деревьями, не ходить в парки, сады и скверы.

Петербург

Новости

В Москве в среду пройдет встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Изменение Конституции

Думе предложили внести "поправку Терешковой" в закон о выборах президента

Задержан соучастник убийства бизнесмена Маругова

Задержан соучастник убийства бизнесмена Маругова
Умершие знаменитости

Умер режиссер Роман Виктюк

Умер режиссер Роман Виктюк
Пандемия коронавируса

Аптекам Татарстана рекомендовали ограничить продажу лекарств

Пандемия коронавируса

В Подмосковье открыли самый большой в регионе коронавирусный госпиталь

В Подмосковье открыли самый большой в регионе коронавирусный госпиталь

Евпатория снизит давление в водопроводе из-за дефицита воды

Евпатория снизит давление в водопроводе из-за дефицита воды
Пандемия коронавируса

Ульяновский медик заразился коронавирусом после вакцинации

Путин призвал отменить санкции против нуждающихся из-за COVID стран

Пандемия коронавируса

Лингвисты сообщили о появлении из-за пандемии COVID новых слов

Лингвисты сообщили о появлении из-за пандемии COVID новых слов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');