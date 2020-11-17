Жителей Петербурга предупредили о надвигающемся шторме

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Аварийные бригады усиливают дежурство в Петербурге для борьбы с последствиями ожидаемого шторма, сообщила пресс-служба городского комитета по благоустройству во вторник.

"Согласно прогнозу синоптиков, на северную столицу надвигается шторм с мокрым снегом и порывистым ветром до 20-22 м/с. На дорогах возможна гололедица", - сказали в пресс-службе.

В городе работают 628 единиц дорожной техники и более 1,3 тыс. дворников. На 122 опасных участках дорог дежурят 124 машины. При ухудшении погоды комитет рекомендует горожанам быть предельно осторожными, не парковать машины под деревьями, не ходить в парки, сады и скверы.