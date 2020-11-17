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Летевший из Грозного в Москву самолет вынужденно сел в Астрахани

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Авиарейс "Грозный - Москва" совершил внеплановую посадку в аэропорту Астрахани, сообщили "Интерфаксу" в главке МЧС по региону.

По словам представителя управления, посадка прошла в штатном режиме без погибших и пострадавших.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось о том, что около 18:00 самолет приземлился в астраханском аэропорту. По предварительной информации, экипаж принял решение о внеплановом приземлении из-за проблем в двигательном отсеке.

Грозный Москва Астрахань

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