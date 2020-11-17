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Скончался председатель Общественной палаты Крыма

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе умер в ночь на вторник в возрасте 67 лет. Об этом сообщил "Интерфаксу" первый заместитель председателя Государственного совета республики Ефим Фикс.

"Григорий Адольфович, к сожалению, ушел из жизни сегодня ночью", - сказал Фикс.

Причину смерти он не назвал, но подтвердил, что глава Общественной палаты болел. По словам Фикса, точную причину определит вскрытие.

Зампредседателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук уточнил агентству, что Иоффе перенес несколько операций, в последние дни у него развилась "ковидная ситуация".

"Он только вчера поступил в больницу, где лечат зараженных коронавирусом, поэтому, на мой взгляд, COVID не оказал прямого влияния. Ночью стало плохо с сердцем, начал задыхаться, и оно остановилось", - сказал Форманчук.

По его мнению, найти замену Иоффе будет очень сложно, потому что он был "уникальным человеком, который сочетал редкие качества".

Иоффе родился в Крыму, был депутатом, заместителем председателя Верховного совета Автономной Республики Крым, с 2014 года - председателем региональной Общественной палаты. Принимал активное участие в событиях Крымской весны 2014 года: возглавлял рабочую группу по подготовке референдума и участвовал в разработке конституции.

Крым Григорий Иоффе

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