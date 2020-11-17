Сотрудники МЧС с 1 июля смогут проверять ТЦ без предупреждения

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС смогут проверять торговые центры на предмет нарушений пожарной безопасности без предупреждений и не обнаруживая своего присутствия, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

"С 1 июля 2021 года начнет действовать новая система надзора... В частности, инспектор сможет оценивать соблюдение требований пожарной безопасности в ходе выездных обследований. Такой вид мероприятия не предусматривает контакта с юрлицом или индивидуальным предпринимателем, а строится исключительно на визуальном осмотре объекта инспектором. В его рамках, например, сотрудник Госпожнадзора может посетить торговый центр, осмотрев общедоступные для посетителей помещения, такие как торговый зал или места общего пользования", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что при необходимости оперативного реагирования на нарушения требований пожарной безопасности, создающих реальную угрозу, инспектор может нанести и "инспекционный визит". "Его продолжительность не превышает одного дня и не требует заблаговременного вручения уведомления", - добавили в МЧС.

Также в пресс-службе отметили, что частота проверок будет зависеть от категорий риска, которые будут присваиваться тому или другому объекту. Всего таких категорий шесть: чрезвычайно высокая, высокая, значительная, средняя, умеренная, низкая.

"МЧС России создан специальный сервис "онлайн-калькулятор", с помощью которого специалисты могут определить категорию риска для каждого объекта... С начала следующего года он будет размещен на портале ведомства и станет доступен предпринимателям, которые смогут сами контролировать отнесение объектов к одной из шести категорий риска", - подчеркнули в МЧС.