Песков сказал, что видеоконференции не заменили Путину личного общения

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Видеосовещания не могут в полной мере компенсировать президенту России Владимиру Путину его потребность в непосредственном общении с людьми и получении обратной связи, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что президент любит общаться с людьми, нуждается в этом с точки зрения получения обратной связи. И, конечно, в этом плане полностью компенсировать отсутствие этих мероприятий видеоконференциями невозможно", - сказал Песков в эфире "Первого канала".

Он отметил, что рабочий график президента все равно остается насыщенным. "Президент, собственно, постоянно работает в таком режиме - растянутом по суткам. Все, кто работает с ним, уже привыкли. Он может позвонить и рано утром, и совсем-совсем поздно вечером - и в час ночи, и в два ночи. Это совершенно нормальная практика. Это было и до режима самоизоляции, и продолжается сейчас", - добавил пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что надеется, что рано или поздно работа будет продолжена в привычном режиме.