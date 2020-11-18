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Сотрудницу поставщика обедов в нижегородские школы осудили после отравления 36 детей

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Суд приговорил к году ограничения свободы сотрудницу компании-поставщика питания в школы Нижнего Новгорода по делу о массовом отравлении детей осенью прошлого года.

Региональное СУ СКР сообщает в среду, что подсудимая являлась заведующей производством отдела организации горячего питания в "Едином центре муниципального заказа", поставляющем обеды нижегородским школьникам.

Как считает следствие, в октябре 2019 года по ее недосмотру в пищеблоке школы №47 были нарушены санитарно-эпидемиологические правила. В частности, в школьной столовой были обнаружены бактерии группы кишечных палочек, и это привело к заболеванию учащихся школы.

Всего пострадали 36 учащихся в возрасте 8-13 лет, говорится в сообщении.

Подсудимая признана виновной по части 1 статьи 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

Ранее сообщалось, что у заболевших школьников были обнаружены ДНК шегеллы, у работника пищеблока школы также установлено наличие дизентерии.

Нижний Новгород

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