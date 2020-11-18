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Омич, затушивший сигарету о щеку ребенка, оштрафован на 20 тыс. рублей

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Омске назначил 20 тысяч рублей штрафа 45-летнему местному жителю, обвиняемому в нанесении телесных повреждений двум подросткам. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления регионального СКР.

Инцидент произошел вечером 24 июля во дворе дома на улице Павлова. Пьяный мужчина стал выгонять несовершеннолетних с детской площадки. Ребята уходить не хотели, и подозреваемый ударил одного из подростков по шее, а другому – 14-летнему мальчику "причинил ожог 1-2 степени, затушив о щеку ребенка сигарету", говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по статье 116 УК РФ (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль).

В ходе следствия подозреваемый свою вину признал и раскаялся в содеянном, в связи с чем уголовное преследование судом было прекращено.

Омск

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