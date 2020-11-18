Татарстанец, прокативший полицейского на двери машины, отделался штрафом

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Мамадышский районный суд Татарстана оштрафовал 54-летнего местного жителя, прокатившего полицейского на двери автомобиля после замечания за отсутствие маски в магазине. Об этом сообщил журналистам старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев в среду.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

По его словам, 19 августа подсудимый зашел в магазин без защитной маски. Находившийся там сотрудник полиции сделал ему замечание и попросил предъявить документы. Мужчина проигнорировал требование, вышел из магазина, сел в автомобиль и запустил двигатель. Когда полицейский через окно потянулся в салон авто, чтобы заглушить двигатель, водитель тронулся с места. В результате полицейский проехал на двери около 15 метров, после чего упал и получил травмы, сообщили в прокуратуре.

Свою вину мужчина признал. Приговор вступил в законную силу.