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Роскомнадзор привлечет ИИ к анализу возрастной маркировки на ТВ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Принятие закона о доступе Роскомнадзора к сетям операторов кабельного телевидения для записи эфира повысит защиту детей от вредной информации, искусственный интеллект будет привлечен к анализу возрастной маркировки со следующего года, сообщили в пресс-службе ведомства в среду.

"Внесенный в Госдуму проект изменений в закон "О связи" обязывает операторов, осуществляющих кабельное вещание, предоставлять на время проведения проверок доступ к своим сетям для записи телепередач. При этом сейчас значительную часть записанного материала анализируют специалисты, то в 2021 году планируется добиться автоматизированной обработки всех записей, в том числе с использованием систем искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

Там напомнили, что для защиты детей от любой информации, которая может причинить ущерб их здоровью, нанести психологический и нравственный вред с 2012 года телеканалы должны указывать возрастную маркировку, которая позволяет родителям понять, можно ли их детям смотреть ту или иную телепрограмму.

"Правильность возрастной маркировки проверяется и на кабельных каналах, трансляцию которых ведут около 2000 операторов связи. В ходе каждой из проверок необходимо записать и просмотреть видеозаписи продолжительностью от одних до семи суток", - сообщили в ведомстве.

Накануне глава комитета по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн, его первый заместитель Сергей Боярский и заместитель Максим Кудрявцев внесли в Госдуму законопроект о внесении изменений в статью 46 закона "О связи". В нее предлагается внести пункт 12, согласно которому операторы кабельного телевещания обязаны дать Роскомнадзору и радиочастотной службе доступ к своей сети связи для установки на ней технических средств контроля (записывающего оборудования) за исполнением законодательства о СМИ.

Предлагаемые изменения обусловлены трудностями, с которыми сталкивается Роскомнадзор и его территориальные органы при осуществлении государственного контроля в отношении каналов, распространяющихся исключительно в кабельной сети связи, и вещателей, сказано в пояснительной записке. Согласно предварительным данным, около 60% каналов и программ, распространяющихся исключительно в кабельной сети связи и преимущественно в пределах одного субъекта РФ, находятся вне контроля.

"Операторы связи, оказывающие услуги связи для целей кабельного вещания, не понесут каких-либо дополнительных расходов, связанных с принятием законопроекта. Для осуществления записи эфира каналов, распространяющихся в сетях операторов связи, будет использоваться записывающее оборудование, которое в достаточном количестве имеется в подведомственном Роскомнадзору ФГУП "ГРЧЦ", - отмечается в документе.

В апреле прошлого года на портале проектов нормативно-правовых актов появилось уведомление Минкомсвязи (сейчас Минцифры) о начале разработки Роскомнадзором этого законопроекта.

Роскомнадзор

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