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Старт транспортной реформы в Новокузнецке осложнился отсутствием водителей автобусов

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В первый день транспортной реформы в Новокузнецке городские автобусы стали опаздывать или не вышли на маршруты вообще, пожаловались горожане. Это произошло из-за нехватки водителей, сообщил через пресс-службу министр транспорта Кемеровской области Сергей Рубан.

"Основная проблема - с кадрами, водителями. Этот вопрос решался последние дни-недели достаточно сложно, тем не менее, мы фиксировали приход новых водителей. Они обязаны пройти стажировку, и с этим произошла небольшая накладка, и поэтому весь транспорт в полном объеме не смог выйти на линию", - объяснил чиновник.

Он надеется, что к вечеру автобусов на рейсах станет больше, а в четверг проблемы будут решены и "транспортная реформа состоится в том виде, в котором она ожидалась".

В среду жители Новокузнецка жаловались в интернете, что в отдаленных районах города автобусы либо не приходили вообще, либо приходили с опозданием от расписания от 20 минут до 1 часа, либо просто проезжали остановки мимо, так как были переполнены.

"Лига перевозчиков Новокузнецка", которая работает в Новокузнецке на ряде маршрутов, опубликовала несколько видеозаписей с остановок, где в среду утром ждали транспорт большие группы пассажиров.

Также новокузнечане опубликовали видеозапись с встречи с главой города Сергеем Кузнецовым, который извинялся за сложившиеся проблемы и обещал их решить.

По данным Гидрометцентра в среду утром температура в Новокузнецке опускалась до -16 градусов.

Ранее Кузнецов говорил, что город не смог вовремя получить 100 автобусов для подготовки к транспортной реформе из-за простоя курганского завода, где рабочие массово болеют коронавимрусной инфекцией.

В апреле более 100 автобусов, работающих на 12 маршрутах в Новокузнецке, не вышли в рейс из-за чего местные жители не могли выехать из четырех районов города. Кузнецов через соцсети пообещал принять меры в отношении перевозчиков, допустивших срыв работы.

Директор транспортного предприятия "Автолайн" Евгения Корюкова сообщала "Интерфаксу", что водители отказались выходить из-за конфликта с властями, не ставшими обсуждать с перевозчиками вопросы предстоящей транспортной реформы, согласно которой число городских маршрутов должно было сократиться с 80 до 50 за счет исключения дублирующих.

Летом текущего года ООО "Питеравто" (Санкт-Петербург) стало победителем 10 тендеров на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа автотранспортом по 29 маршрутам в пределах Новокузнецкого городского округа за 18,2 млрд рублей.

Новокузнецк Кемеровская область Сергей Рубан Минтранс Сергей Кузнецов Автолайн коронавирус

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