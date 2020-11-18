В РФ создают систему управления многотысячными группировками спутников

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - "Российские космические системы" разрабатывают систему управления группировками спутников, основанную на искусственном интеллекте, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Холдинг "Российские космические системы" разрабатывает саморегулируемую технологию управления многоспутниковыми орбитальными группировками с элементами искусственного интеллекта и минимальным участием человека. Она позволит в будущем автоматизировать управление спутниковыми группировками из тысяч космических аппаратов", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается в сообщении, для нынешней космической группировки наземный автоматизированный комплекс ежесуточно проводит до 2 тысяч сеансов управления. При этом сегодняшние технологии предполагают обслуживание каждого аппарата в отдельности. Однако данная технология имеет свои лимиты и дальнейшее наращивание группировки "создает вероятность коллапса".

"Особенностью новой технологии станет переход от применяемого сегодня точечного управления отдельными космическими аппаратами к управлению системным эффектом всей орбитальной группировки", - подчеркнули в пресс-службе.

"Для дальнейшего увеличения возможностей саморегулируемой системы для многоспутниковых орбитальных группировок предполагается использовать технологию GRID-систем путем создания глобального "виртуального суперкомпьютера" - объединения в единую сеть вычислительных мощностей автоматизированных систем управления и самих космических аппаратов", - добавили в пресс-службе.