Школа в Татарстане осталась без обедов из-за увольнений и болезней поваров

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Тукаевского района Татарстана выявила, что в Малошильнинской школе дети с 12 ноября не получают горячее питание, поскольку там одновременно уволились два повара, а вновь нанятые сотрудники пищеблока ушли на больничный. Об этом рассказал старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

Прокурорская проверка подтвердила, что администрация школы не выполняет предусмотренные законом обязанности, в результате чего 310 учащихся и 23 педагога до сих пор не обеспечены питанием. При этом районное управление образования не приняло действенных мер к исправлению сложившейся ситуации", - отметил он.

В адрес директора школы и начальника районного управления образования прокуратура внесла представления с требованием устранить нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

Инцидент находится на особом контроле прокуратуры.

Проверка прошла после жалоб родителей в соцсетях на то, что школьники не получают положенные горячие обеды.