Бастрыкин поручил проверить сделку с квартирой Федосеевой-Шукшиной

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Московские следователи займутся проверкой сделки с квартирой народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, в результате которой актриса утратила право на недвижимость, сообщили в Следственном комитете (СК).

В связи с обращением актрисы о возможных противоправных действиях с ее квартирой глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СКР по Москве провести доследственную проверку, говорится в сообщении пресс-службы комитета, поступившем в среду в "Интерфакс".

По данным СК, в своем обращении Федосеева-Шукшина указывает на мошеннические действия ее мужа, продюсера Бари Алибасова, и его помощника Сергея Моцаря "при проведении сделки с ее квартирой". В результате артистка утратила право собственности на свою квартиру, которая перешла к другому человеку, говорится в пресс-релизе.

Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК, добавили в пресс-службе.