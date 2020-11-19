Вандалы повредили памятник Ленину в селе Ленинском

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Ленинского района Еврейской автономной области проводит проверку по факту повреждения памятника Владимиру Ленину в селе Ленинском, сообщает областная прокуратура.

О факте вандализма прокуратуре стало известно из социальных сетей. Один из пользователей разместил фото, на котором видна обгоревшая стена и табличка на постаменте. Предварительно установлено, что злоумышленники подожгли искусственные цветы, которые лежали у памятника.

По результатам проверки будет принято решение, сказано в сообщении.