"Ростелеком" вошел в капитал разработчика софта для ЖКХ "Большая тройка"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - "Дочка" ПАО "Ростелеком" - "Башинформсвязь" вошла в капитал ООО "Большая тройка", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". Оператор получил 1% в уставном капитале проекта. В числе владельцев "Большой тройки" Артем Седов (37,5%), Михаил Фаворов (36,5%) и Юрий Чечихин (25%).

"Большая тройка" зарегистрирована в Сколково, занимается разработкой ПО для сферы ЖКХ (в частности, цифровизацией, интеграцией и производством электроники для обращения с отходами и в области экологии). В компании работает 54 человека, выручка за 2019 год составила 533,3 млн рублей, чистая прибыль - 224,5 млн рублей.

В "Ростелекоме" пояснили, что "бизнес "Большой тройки" комплементарен таким сегментам оператора, как умный город и цифровой регион". "В этих сегментах у нас лидирующие позиции", сказали "Интерфаксу" в компании.

"Ростелеком" является крупнейшим федеральным оператором, реализующим программу "умный город". Она основана на технологии сбора и обработки информации для управления городскими ресурсами. Сегмент "умный город" является одним из самых быстрорастущих в общей структуре доходов оператора.