В Совфеде призвали дать прокурорам активную роль при решении вопроса об арестах

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Совете Федерации предложили вернуть прокуроров в уголовный процесс при избрании обвиняемым меры пресечения в виде ареста.

"Сегодня прокурор, обеспечивающий законность в предварительном следствии, играет практически пассивную роль при решении вопроса об аресте. Представляется, что необходимо вернуть прокурора в уголовный процесс при избрании меры пресечения в виде ареста, сделать из него активного участника", - заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Александров, выступая на заседании "круглого стола" в верхней палате в четверг.

Он предложил для этого два варианта изменения законодательства: "Прокурор дает согласие следователю на арест, и следователь обращается в суд после согласия прокурора, в случае отказа в согласии следователь избирает другую меру пресечения".

"Второй вариант - прокурор получает материалы от следователя и сам лично обращается в суд для решения вопроса об аресте", - отметил Александров.

Объясняя такое предложение, сенатор сказал, что "прокурор осуществляет уголовное преследование в соответствии с законодательством, лично участвуя в решении вопроса об аресте, неся персональную ответственность за законность и обоснованность ареста". "Судья такой ответственности сегодня не несет", - подчеркнул он.

Кроме того, полагает Александров, "участие прокурора (при избрании меры пресечения - ИФ) повышает уровень профессионализма следователя при сборе доказательств". "Арест - исключительная мера пресечения, он не должен быть инструментом давления, физического или психологического, на обвиняемого для принуждения его к даче показаний", - подчеркнул Александров.

По его словам, это позволило бы также исключить конфликты, которые происходят порой в суде между прокурором и следователем при избрании меры пресечения, "поскольку их позиции не всегда совпадают".

"Мы должны убедить сегодня законодателя, что более активное участие прокурора при решении вопроса об аресте позволило бы ему использовать полученные материалы при утверждении или неутверждении обвинительного заключения", - добавил сенатор.