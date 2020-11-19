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В Петербурге завели дело на националистов, избивших таджиков

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело о хулиганстве по мотивам национальной вражды в отношении троих подростков, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 22 октября у дома на Трамвайном проспекте обвиняемые (всем по 16 лет) напали с газовыми баллончиками на четверых граждан Таджикистана, избили потерпевших ногами, публично выкрикивая оскорбительные высказывания, связанные с их национальностью. После этого подростки скрылись, говорится в сообщении.

Ранее в отношении подростков было возбуждено дело по статье "разбой" (ст. 162 УК РФ). В настоящий момент оба дела соединили в одно производство.

Как сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга, обвиняемые помещены под домашний арест.

В ходе обысков у них изъяли пневматический пистолет, нож, маску с прорезями для глаз, мобильные телефоны, ноутбук, системный блок, где среди удаленных документов обнаружены файлы с нацистской символикой, сигнальное устройство и пустые гильзы к нему, добавили в СКР.

СКР Петербург Таджикистан

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