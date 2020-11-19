Полиция сообщила об оперативных мероприятиях в здании ГИБДД в Воронеже

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Полиция в четверг проводит оперативные мероприятия в одном из подразделений УГИБДД Воронежа на улице Обручева, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МВД по региону.

Сотрудники собственной безопасности регионального управления МВД проверяют информацию о "возможных противоправных действиях" инспекторов ДПС. В частности, в здании ГИБДД проводится "осмотр по месту службы", сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что речь идет не об обысках.

Подробности уточняются.