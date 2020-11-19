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Школьник умер в Архангельске от остановки сердца

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Следствие выясняет обстоятельства смерти мальчика на перемене в школе в Архангельске, сообщает пресс-служба регионального управления СКР в четверг.

"Предварительно установлено, что у школьника на перемене произошло внезапное ухудшение состояния здоровья и остановка сердечной деятельности", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что реанимационные мероприятия его не спасли.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По данным информированных источников "Интерфакса", инцидент произошел в архангельской школе №54.

Архангельск

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