Школьник умер в Архангельске от остановки сердца

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Следствие выясняет обстоятельства смерти мальчика на перемене в школе в Архангельске, сообщает пресс-служба регионального управления СКР в четверг.

"Предварительно установлено, что у школьника на перемене произошло внезапное ухудшение состояния здоровья и остановка сердечной деятельности", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что реанимационные мероприятия его не спасли.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По данным информированных источников "Интерфакса", инцидент произошел в архангельской школе №54.