Мужчина со скальпелем напал на полицейских в Кабардино-Балкарии

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Доследственную проверку по факту нападения жителя Нальчика на полицейских проводят в Кабардино-Балкарии, сообщили "Интерфаксу" в МВД по КБР.

Инцидент произошел накануне, 18 ноября. Молодой человек увидел полицейских в форменной одежде, ехавших в машине. Он бросил камень в их автомобиль, повредив капот и лобовое стекло, сказал представитель регионального управления МВД.

Сотрудники правоохранительных органов бросились задерживать нападавшего, но он достал имевшийся при нем медицинский скальпель и попытался ударить полицейских.

Нападавшего задержали. В отношении мужчины следствием назначен ряд экспертиз.