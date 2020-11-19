На строительство дорог в РФ привлекут 1 трлн руб. из внебюджетных источников

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Для строительства дорог в регионах России планируется привлечь около 1 трлн рублей внебюджетных средств, сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"У нас поставлена задача в ближайшие три года привлечь до 1 трлн рублей внебюджетных денег, поскольку у нас слишком много задач и планов. Во-первых, мы ставим задачу "Автодору" привлекать внебюджетные деньги, первые пробы будем делать в 2021", - сказал Хуснуллин журналистам.

Он добавил, что в рамках жилищного строительства будет финансироваться строительство подъездных дорог и дорог внутри микрорайонов за счёт инфраструктурных облигаций.

Ранее Хуснуллин сообщал, что правительство планирует в течение двух лет привлечь около 1 трлн рублей в строительную отрасль с помощью инфраструктурных облигаций, из них около 500 млрд планируется направить на строительство дорог. Он отмечал, что также достигнута договоренность о выпуске облигаций на 200 млрд рублей через ВЭБ.

В конце сентября также сообщалось, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность неполного финансирования капремонта и содержания федеральных дорог из федерального бюджета в период с 2021 по 2024 год.