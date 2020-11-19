Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:52Заразились
на 19.11В России 2 015 608+23 610В мире 56 247 982+623 420

На строительство дорог в РФ привлекут 1 трлн руб. из внебюджетных источников

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Для строительства дорог в регионах России планируется привлечь около 1 трлн рублей внебюджетных средств, сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"У нас поставлена задача в ближайшие три года привлечь до 1 трлн рублей внебюджетных денег, поскольку у нас слишком много задач и планов. Во-первых, мы ставим задачу "Автодору" привлекать внебюджетные деньги, первые пробы будем делать в 2021", - сказал Хуснуллин журналистам.

Он добавил, что в рамках жилищного строительства будет финансироваться строительство подъездных дорог и дорог внутри микрорайонов за счёт инфраструктурных облигаций.

Ранее Хуснуллин сообщал, что правительство планирует в течение двух лет привлечь около 1 трлн рублей в строительную отрасль с помощью инфраструктурных облигаций, из них около 500 млрд планируется направить на строительство дорог. Он отмечал, что также достигнута договоренность о выпуске облигаций на 200 млрд рублей через ВЭБ.

В конце сентября также сообщалось, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность неполного финансирования капремонта и содержания федеральных дорог из федерального бюджета в период с 2021 по 2024 год.

Марат Хуснуллин Автодор

Новости

В МГУ решили помочь студентам на 30 млн руб. из-за перехода на дистант

В МГУ решили помочь студентам на 30 млн руб. из-за перехода на дистант

Amnesty International посоветовала РФ вместо иноагентов заняться правами человека

Больше сотни дел возбудили в Крыму на полицейских из-за легализации мигрантов

РФ и Тунис договорились о международном автомобильном сообщении

В РПЦ не подтвердили кончину Сербского патриарха

В РПЦ не подтвердили кончину Сербского патриарха

Суд выбрал Михаилу Меню меру пресечения на два месяца

Суд выбрал Михаилу Меню меру пресечения на два месяца

Центры для экспресс-тестов на COVID откроют на горнолыжных курортах Сочи

Экс-министр транспорта Дитрих возглавил ГТЛК

Дело о пытках в ярославской колонии

Руководство ярославской колонии оправдали по делу о пытках осужденного

Минздрав России отказался выводить аборты из системы ОМС

Минздрав России отказался выводить аборты из системы ОМС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');