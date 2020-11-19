Теплоход получил пробоину при столкновении с затопленным судном в Казани

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Казани на Волге теплоход-толкач получил пробоину после столкновения с затопленным судном у причала солебазы.

Пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану сообщила в четверг, что в 17:15 поступило сообщение о том, что на 1 310 км водного пути Волги, в районе Лесной Гавани у причала солебазы Казани теплоход-толкач "Темрюк" (проект 758Б) отплывал от причала. Во время маневра судно получило пробоину размерами 5 на 5 см. в носовой части по левому борту.

Уточняется, что пробоина получена в результате столкновения с затопленным теплоходом "Казань". Немного затопило жилую каюту, экипаж из 12 человек откачивает воду.

"Со слов капитана судна, помощь не требуется. Утечки топлива нет, погибших и пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

По информации МЧС, на помощь пострадавшему судну прибыл теплоход "Кама-2" от Волжской судоходной компании