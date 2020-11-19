В Петербурге пьяный мужчина укусил полицейского

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело местного жителя, который укусил и ударил сотрудника полиции. Об этом сообщает в четверг пресс-служба надзорного ведомства.

Мужчине инкриминируется преступление по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии обвинения, фигурант при проверке документов на улице укусил полицейского за кисть руки и ударил в шею. Как отмечается, напавший был пьян.