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"Известия" сообщили о создании системы учета конфискованного имущества

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Государственная информационная система учета конфискованного имущества (ГИСУИ) будет создана в России, сообщает в пятницу газета "Известия".

"В России создадут информационную систему учета арестованного, конфискованного и иного изъятого и подлежащего обращению в собственность государства имущества (ГИСУИ). На днях распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин", - говорится в публикации со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания соответствующий документ.

По данным газеты, над разработкой системы будут трудиться специалисты министерства финансов РФ, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Казначейства России, Федерального агентства по управлению государственным имуществом, а также эксперты ряда других ведомств.

Как пояснили изданию в министерстве финансов, которое является инициатором разработки ГИСУИ, создание этой системы облегчит контроль над имуществом, изъятым в собственность государства, так как сейчас его учетом занимаются сразу несколько ведомств. Для этого они используют разные системы, обмен информацией занимает много времени, создавая бумажную и электронную волокиту.

При этом, по словам опрошенных газетой экспертов, нередко конфискованная собственность оседает у недобросовестных чиновников. Адвокаты надеются, что наличие единой платформы позволит истцам оперативнее получать информацию об арестованном имуществе, если они хотят оспорить это решение в суде, пишут "Известия".

Михаил Мишустин

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