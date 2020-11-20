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Пьяного пассажира сняли с авиарейса из Южно-Сахалинска в Москву

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Жителя Оренбурга, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, сняли с авиарейса из Южно-Сахалинска в Москву и завели в отношении него административное дело, сообщает в пятницу пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

По ее данным, 18 ноября в дежурную часть Сахалинского линейного отдела транспортной полиции поступило сообщение от представителя авиакомпании "Аэрофлот", о том, что "на борт самолета, вылетающего по маршруту Южно-Сахалинск - Москва, поднялся нетрезвый пассажир. Командиром воздушного судна гражданину отказано в полете", - говорится в сообщении.

Сотрудники транспортной полиции доставили в дежурную часть этого пассажира, им оказался 38-летний житель Оренбургской области, "который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения".

От медосвидетельствования он, по данным пресс-службы, отказался. В отношении пассажира завели административное дело по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Ему грозит административный арест сроком до 15 суток, сообщает пресс-служба.

Сахалинская область

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