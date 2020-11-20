Один человек пострадал во время шторма в Петербурге
Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Из-за сильного ветра в Петербурге пострадал один человек, разбушевавшийся ветер повалил 12 деревьев, 18 светофоров и дорожных знаков, 14 слабо закрепленных конструкций, сообщает в пятницу пресс-служба городского СУ СКР.
За минувшие сутки петербургские спасатели 44 раза выезжали устранять последствия сильного ветра.
Силы МЧС продолжают работать в режиме повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, в пятницу в городе сохранится ветреная погода, местами ожидается гололедица.