Каждый второй россиянин выступил за ужесточение наказания для нарушителей ПДД

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Половина россиян (53%) считают, что наказание водителей за нарушение правил дорожного движения (ПДД) следует ужесточить, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Исследование показало, что среди водителей за введение более жестких мер за нарушения правил выступают 40% респондентов, среди пешеходов такую позицию занимают две трети опрошенных (65%).

В свою очередь, более трети сограждан (38%) уверены, что ужесточать наказание водителей за нарушения ПДД не стоит, среди водителей такого мнения придерживается каждый второй (52%), среди пешеходов - каждый четвертый (26%), отмечают социологи.

По данным ФОМ, 8% участников опроса затрудняются определиться со своим мнением о целесообразности ужесточения в России наказания водителей за нарушение правил.

Согласно результатам исследования, 48% респондентов уверены, что в случае ужесточения наказания водителей количество дорожно-транспортных происшествий уменьшится, среди водителей такого эффекта ожидает каждый третий (36%), среди пешеходов - 60% респондентов.

По данным опроса, 46% сограждан считают, что ужесточение наказаний водителей за нарушения ПДД никак не изменит динамику ДТП в стране. Среди водителей так считают 60% респондентов, среди пешеходов - около трети (32%).

Всероссийский опрос был проведён 30 октября - 1 ноября 2020 среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет.