Вице-премьер Борисов прочит "ЭРА-ГЛОНАСС" роль платформы управления беспилотными машинами

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Система "ЭРА-ГЛОНАСС" через пять лет может стать платформой для управления беспилотными автомобилями, считает вице-премьер Юрий Борисов. Он сказал это на международном конгрессе "ЭРА-ГЛОНАСС.

По его словам, система стала основой цифровизации транспортной отрасли России.

"Уверен, что еще через 5 лет мы увидим "ЭРА-ГЛОНАСС" в роли цифровой транспортно-логистической экосистемы, а возможно и платформы для управления беспилотными автомобилями", - заявил вице-премьер.

Сейчас на платформе "ЭРА-ГЛОНАСС" работают сервисы по мониторингу движения автомобильного и железнодорожного транспорта - как пассажирского, так и грузового, активно развиваются инфраструктурные возможности системы, включая сеть связи для интернета вещей, напомнил он.

Борисов сообщил, что сервисы высокоточного позиционирования, которые развивает АО "ГЛОНАСС" как оператор системы, способны обеспечить навигационный суверенитет России.

"Такие сервисы необходимы в геодезии, картографии, инженерных и строительных измерениях, сельском хозяйстве и городской инфраструктуре, при управлении дорожно-строительной техникой", - сказал чиновник.

На повестке дня стоит создание единого информационного пространства.

"Поэтому перед нами сегодня стоит важная задача: предоставить безопасную и эффективную национальную платформу для реализации самых сложных транспортно-логистических и навигационных проектов. При этом, условия для всех участников рынка должны быть равными", - отметил вице-премьер.