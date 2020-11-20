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Депутат Госдумы связал рост аварийности с улучшением качества дорог

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В России прослеживается тенденция роста числа ДТП с тяжелыми последствиями, в первую очередь это связано с исполнением нацпроекта по улучшению качества дорог, заявил член думского комитета по транспорту и строительству Александр Васильев. Он сказал это на международном конгрессе "ЭРА-ГЛОНАСС".

"Сейчас мы наблюдаем тенденцию к росту аварий и тяжелых последствий при них. И увязываем, прежде всего, с тем, что наш национальный проект "Безопасные и качественные дороги" набирает силу, и каждый субъект у себя увидел то, что дороги становятся ровнее, они из убитых переходят в разряд хороших. И это, конечно, способствует, учитывая культуру вождения наших водителей, тому, что увеличивается скоростной режим", - заявил депутат.

По данным АО "ГЛОНАСС", в 2020 году выросло число автоматических вызовов в систему "ЭРА-ГЛОНАСС", которые поступают в результате тяжелых ДТП, когда пассажиры и водитель находятся без сознания или не могут самостоятельно вызвать помощь из-за травм.

"В 2020 году по сравнению с предыдущими годами около 20-процентный рост критических аварий", - отметила замгендиректора компании Александра Аронова.

Ранее гендиректор компании Игорь Милашевский сообщил что за год вдвое вросло среднее число вызовов поступающих в сутки в систему и требующих помощи экстренных служб. По его словам, сейчас в сутки их поступают более 200.

Госдума ЭРА-ГЛОНАСС ГЛОНАСС Александр Аронов Александр Васильев

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