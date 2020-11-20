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В Вологде без тепла остались более 40 тыс. человек и пять больниц

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В зоне отключения теплоснабжения из-за обрушившейся трубы котельной подшипникового завода в Вологде оказались более 40 тысяч человек, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

"От отопления отключено 294 жилых здания, 95 административных зданий, пять больниц", - говорится в сообщении. По данным МЧС, без тепла остались 41 560 человек, из них 3 778 детей.

Специалисты рассматривают возможность подачи тепла в дома по резервной схеме.

Прибывший на место происшествия губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что будет запущен резервный котел.

"Сейчас первоочередная задача - восстановить отопление города в штатном режиме. Резервный котёл будет запущен в ближайшее время", - написал Кувшинников на своей странице в соцсети.

Информация об обрушении кирпичной трубы котельной ЗАО "Подшипниковый завод" в Вологде поступила в 8:56. Здание котельной располагается на территории предприятия. На момент прибытия первого пожарного подразделения пожара не зафиксировано. В ГУ МЧС по Вологодской области отмечают, что 15 человек, находившихся в этот момент на смене, вышли самостоятельно, еще четыре человека были эвакуированы. Пострадавших в результате инцидента нет.

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