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Путин поручил Новаку продумать подготовку жителей Карабаха к зиме

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку в контакте с армянской стороной иметь в виду вопрос подготовки жителей Нагорного Карабаха к зиме.

"В нашей работе принимает участие вице-премьер Александр Валентинович Новак. Сейчас никаких докладов я от вас не прошу. Просто обращаю ваше внимание на то, что зима наступает. Все-таки такая местность гористая. Там холодно. Холода уже близко. Поэтому в контакте с армянской стороной в данном случае нужно иметь в виду эти вопросы. Я вас прошу на это обратить внимание".

Путин попросил Новака позднее доложить информацию по этому вопросу отдельно.

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