На стенах детсада в Чечне персонажей Marvel заменили на национальных героев

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Изображения американских супергероев Marvel заменили в детском игровом центре в Курчалое после замечания главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Я посоветовал, и сегодня были картины наших героев, я это не просто так посоветовал, я это говорю преподавателям и воспитателям детских садов - чтобы сами изучали историю и рассказывали про нашу историю и про наших героев", - сказал Кадыров в сюжете, который вышел в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

После замечания главы республики по поводу американских персонажей их заменили на изображения первого президента Чечни Ахмата Кадырова и героев Кавказской войны конца XVIII - первой половины XIX века, говорится в сюжете.