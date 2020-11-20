Житель саратовского Энгельса задержан за убийство 6-летнего ребенка

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Следственные органы города Энгельса Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве маленького ребенка, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Трагедия произошла днем в пятницу.

По версии следствия, 37-летний мужчина, проживающий в частном доме по улице Рабочих Майовок, оставил своего 47-летнего приятеля присмотреть за шестилетним пасынком, а сам отлучился по делам. Вернувшись домой около 17:00, мужчина обнаружил ребенка лежащим на кухне на полу с ножевыми ранениями в области шеи и тела.

"В отношении 47-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Подозреваемый задержан.