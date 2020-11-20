Четыре человека погибли при лобовом ДТП в Орловской области

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Четыре человека стали жертвами автомобильной аварии, произошедшей на автодороге Орел - Новосиль в Орловской области в пятницу, сообщает УМВД по региону.

Предварительно установлено, что водитель Opel Insignia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault.

"В результате ДТП водитель транспортного средства и трое пассажиров – две женщины и 8-летняя девочка погибли на месте происшествия. Еще один пассажир: девочка 11 лет госпитализирована", - говорится в сообщении.