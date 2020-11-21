Только 12% россиян планируют смотреть "новогодний огонёк"

По данным SuperJob, практически у трети россиян телевизор будет работать просто для фона

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Просмотр новогодних телепередач войдет в программу празднования Нового года у 12% россиян, 38% граждан РФ не планируют смотреть "Новогодний огонек" по телевизору, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра SuperJob.

"В домах 44% россиян телевизор будет работать, однако смотреть "новогодние огоньки" намерены лишь 12% респондентов, еще 32% включат ТВ просто для фона", - свидетельствуют данные опроса, поступившие в субботу в "Интерфакс".

Исследование показало, что женщины в большей мере, чем мужчины, хотят посмотреть "новогодние огоньки" - 13% и 10% респондентов соответственно. Тех, кто смотрит праздничные концертные программы в новогоднюю ночь, больше среди опрошенных старше 45 лет (16%).

По данным SuperJob.ru, обойтись без новогодних ТВ-программ чаще планируют мужчины (45% против 32% среди женщин) и опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет (47%).

Практически каждый пятый россиянин (18%) пока не знает, будет ли смотреть в новогоднюю ночь праздничные телепрограммы, или проведет время иным образом.

Опрос был проведен 18-19 ноября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 379 населенных пунктах, во всех федеральных округах.