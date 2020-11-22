Трехэтажный магазин загорелся в Нальчике

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Трехэтажный магазин горит на площади в 1000 квадратов в Нальчике, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

"В городе Нальчик, по улице Идарова, произошел пожар в трехэтажном здании магазина. По предварительной информации, горит кровля здания. Площадь пожара составляет 1000 кв. м", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что спасатели работают по повышенному, третьему рангу.

"В 20:20 в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение", - уточнили в главке МЧС России по Кабардино-Балкарии. На месте происшествия работают силы и средства МЧС России в количестве 66 человек и 14 единиц техники.

По предварительной информации пострадавших нет.